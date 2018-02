Empresário de Rúben Semedo diz que arma encontrada "não é dele"

Catió Baldé afirma que o futebolista foi vítima de uma burla.

Catió Baldé voltou a frisar que arma encontrada em casa de Rúben Semedo não era dele e que o mesmo foi vítima de uma burla, em declarações ao Record "A arma que a polícia encontrou em casa não é dele. (...) A vítima foi o Rúben. Eu e o advogado Bebiano Gomes, assim como os advogados espanhóis que estão também a tratar do caso, já falámos com o Villarreal e temos um objetivo comum: tentar perceber o que realmente se passou e fazer com que amanhã seja tudo explicado para que a imagem do Rúben não seja prejudicada", explicou o empresário do futebolista ao jornal.Recorde-se que Rúben Semedo vai ser ouvido por um juiz, numa audiência marcada para quinta-feoira.