Empresário exige 1,8 milhões de euros

O jogador terá rescindido com Paulo Rodrigues dois meses antes de completar os 18 anos, quando tinha um contrato assinado com a empresa Super Stadium. Gonçalo Guedes tem sido um dos elementos preponderantes nesta época do Benfica, que lidera a Liga com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, seis sobre o Sp. Braga e oito para o Sporting. Beneficiou das lesões de Jonas para agarrar um lugar no onze. Já alinhou em 25 jogos (15 da Liga, seis da Champions, três da Taça de Portugal e um da Taça da Liga) e soma dois golos no campeonato. O jovem de 20 anos é um dos jogadores do Benfica com mercado internacional e já foi noticiado um pré-acordo com o Valência, com o clube espanhol a pagar 25 milhões de euros.

O empresário Paulo Rodrigues exige 1,8 milhões de euros ao Benfica pela comissão de intermediação da renovação de Gonçalo Guedes com o clube.Paulo Rodrigues, dono da empresa Super Stadium, colocou as águias em tribunal por não ter sido ressarcido dos 10 por cento pelos serviços prestados na renovação de contrato de Gonçalo Guedes com o Benfica. O jovem jogador, de 20 anos, prolongou o vínculo com o clube até 2021 (aumentou a cláusula de rescisão para 60 milhões de euros), mas a comissão foi paga a Jorge Mendes, novo empresário do atleta.O caso seguiu para tribunal e a primeira audiência já está marcada para o dia 8 de fevereiro. Paulo Rodrigues confirma que foi ele que renegociou o contrato com Luís Filipe Vieira e reclama os direitos sobre o atleta, que agora passaram para a Gestifute de Jorge Mendes.