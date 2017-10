Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enchente na Luz e críticas a Vieira

Membros da Mesa da AG agredidos por sócios em plena reunião magna, que teve lugar no pavilhão das águias.

Por João Pedro Óca e Filipe António Ferreira | 30.09.17

Uma enorme enchente e muitas críticas aos apoiantes do presidente Luís Filipe Vieira marcaram ontem a assembleia geral do Benfica. No final, um incidente manchou a AG do clube, com Virgílio Duque Vieira, vice-presidente da Mesa da Assembleia, a ser agredido por um sócio. Nesse instante voaram cadeiras, tendo rebentado um petardo no pavilhão.



O líder das águias entrou no pavilhão da Luz com toda a tranquilidade juntamente com o ‘vice’ José Eduardo Moniz, pouco antes das 21h00. Minutos mais tarde, deram entrada os administradores Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira.



Pouco depois, os sócios que já estavam no interior começaram a falar. A maioria dos discursos pró-Vieira acabaram por ser vaiados pelos inúmeros associados descontentes com o atual momento da equipa principal de futebol. Bruno Carvalho, sócio e antigo candidato à presidência das águias, tomou a palavra e acabou por ser aplaudido. Mais tarde, o clima, apurou o CM, tornou-se mais tranquilo com o aumentar do apoio a Luís Filipe Vieira e com vários cânticos de apoio ao clube.



Cerca de duas horas depois do início da AG das águias, centenas de adeptos ainda esperavam impacientes pela entrada no pavilhão. Todos os sócios entraram ainda antes das 23h00 de ontem.



As contas de 2016/ 2017 do clube (lucros de 6,6 milhões de euros) foram aprovadas com 61,38 % dos votos (29,25% votaram contra e 9,37% abstiveram-se) .



Esta AG decorreu no final de uma semana complicada, após a pesada derrota da equipa em Basileia, por 5-0, na Champions. Ao cabo de dois jogos, os encarnados continuam sem pontos, um golo marcado e 7 sofridos. Depois da conquista da Supertaça, a equipa perdeu 5 pontos na Liga (empate com o Rio Ave, derrota com o Boavista).