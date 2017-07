Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa do Marítimo já está em Lisboa e vai partir para a Bulgária

Vventos fortes sentidos na Madeira tinham impedido a comitiva de viajar na terça-feira.

10:13

A equipa do Marítimo chegou esta manhã a Lisboa, onde vai fazer ligação às 11h00 para a Bulgária, para jogar quinta-feira, contra o Botev Plovdiv, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.



Depois de os ventos fortes sentidos no Aeroporto Internacional da Madeira terem impedido a comitiva de viajar para Lisboa na terça-feira, a situação foi resolvida, ainda que o grupo tivesse de ser dividido em dois.



De acordo com o comunicado na página oficial do clube, o 'staff' e dirigentes partiram às 06h00 de Santa Cruz enquanto os 19 jogadores convocados foram no voo das 07h10, também da TAP.



A comitiva irá partir toda junta às 11h00 no voo 'charter', que estava inicialmente marcado para as 09h30, rumo à cidade búlgara de Burgas.



Ainda hoje, a equipa tem um treino marcado para as 18h00 no Estádio Lazur, em Burgas, o palco do jogo que tem capacidade para pouco mais de 18.000 espetadores.



A partida diante do Botev Plovdiv, referente à primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, realiza-se às 18h30 de quinta-feira (20h30 locais), com arbitragem do sueco Bojan Pandzic, e terá transmissão televisiva na SportTv2.