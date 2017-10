Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa do Sporting imune ao presidente Bruno de Carvalho

Jogadores unidos em torno do técnico Jorge Jesus e dos adeptos.

Por Mário Figueiredo | 10:03

O plantel leonino está blindado em torno de Jorge Jesus e imune as reações do presidente leonino Bruno de Carvalho, apurou o CM.



O grupo está focado na conquista do título nacional e tem trabalhado para isso, alheando-se dos comentários e das ações do líder dos leões. Segundo o CM apurou, Jesus tem conseguido fazer uma gestão do grupo muito rigorosa, isolando-o dos focos de desestabilização que invadiram Alvalade, alguns deles criados pelo presidente, como a polémica promoção da mulher, Joana Ornelas.



As notícias sobre novos reforços ou a transferência de alguns dos jogadores mais importantes da equipa para janeiro (casos de William, Battaglia, Bas Dost ou Gelson Martins), quando ainda faltam dois meses e meio, também não têm conseguido desviar as atenções do plantel.



O grupo está assim imune às pressões internas e externas, mostrando-se confiante para obter um resultado positivo já amanhã (19h45, Sport TV 1) frente à Juventus, em jogo da Liga dos Campeões.



O apoio dos jogadores está alicerçado em Jorge Jesus, muito elogiado pelos atletas nas várias entrevistas, e nos adeptos.



"Jesus ajuda-nos a melhorar"

Bruno Fernandes não poupou elogios ao técnico leonino numa entrevista ao Tuttosport: "Jesus é muito rigoroso taticamente. Um bom posicionamento é meio caminho para ganhar. Exige muito, mas ajuda-nos a melhorar."



PORMENORES

Dérbi na Luz adiado

O dérbi Benfica-Sporting e os restantes jogos da 16ª jornada da Liga foram adiados de dia 20 de dezembro para 3 de janeiro de 2018, devido aos duelos da fase de grupos da Taça da Liga.



Doumbia com a comitiva

Doumbia já está recuperado da lesão muscular da coxa direita e vai integrar a comitiva leonina que hoje parte para Itália, onde amanhã defronta a Juventus.