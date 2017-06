Eric Abidal nomeado embaixador do FC Barcelona

"Será sempre um prazer compartilhar momentos com ex-jogadores do clube e, sobretudo, difundir a mensagem que do FC Barcelona, os seus valores. Mas, eu não sou uma lenda. A minha história aqui marcou muita gente, sobretudo no plano desportivo, mas também no pessoal pela doença", disse.



O internacional francês Eric Abidal foi esta quarta-feira nomeado embaixador do FC Barcelona e irá integrar uma equipa de lendas do clube catalão que dentro de dias defrontará, em Camp Nou, as lendas do Manchester United.Abidal volta, assim, a vestir a camisola do 'barça', que representou durante várias épocas como lateral esquerdo e defesa central, entre as épocas 2007/2008 e 2012/2013, nas quais conquistou quatro Ligas espanholas e duas Ligas dos Campeões Europeus, entre outros troféus.Ao jogador francês, foi-lhe diagnosticado em 2011, ainda ao serviço do clube catalão, um tumor no fígado, que o obrigou a sujeitar-se a um transplante e a viver o pior momento da sua carreira desportiva, que o levou mais tarde a deixar o clube catalão e a assinar pelo Mónaco.