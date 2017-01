Erros de arbitragem lançam revolta no FC Porto

Entre críticas às nomeações que têm sido feitas, o treinador portista foi questionado se concordava com eventuais medidas para quem fala dos árbitros, a exemplo de Inglaterra. "Já que fala em medidas e em Inglaterra, um jogador, em Inglaterra, quando é mal expulso, é-lhe retirada a punição", respondeu, lembrando o caso de Danilo frente ao Moreirense.

A conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto em Paços de Ferreira centrou-se no tema da arbitragem. Nuno Espírito Santo diz que também quer que tudo se acalme, mas atribui responsabilidades aos homens do apito."Espero que a arbitragem melhore, que não haja equipas prejudicadas e que [os árbitros] sejam apenas mais um fator no jogo e não o fator decisivo. Isso é o que eu espero que esta situação produza. A melhoria rápida do trabalho dos árbitros", referiu o técnico, classificando Artur Soares Dias, juiz do encontro de hoje, como "bom árbitro"."Quando alguém se sente injustiçado, não deve calar o seu grito de revolta, deve manifestar a sua indignação, e assim nós fazemos. Para que tudo se acalme, para que tudo volte à normalidade, a parte implicada tem de melhorar bastante o seu trabalho", frisou.