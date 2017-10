Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Erros e falha do vídeo-árbitro provocam ameaças

Árbitros do D. Aves-Benfica receberam ameaças pelas redes sociais e telemóveis, após o segundo penálti a favor das águias.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O vídeo-árbitro foi o protagonista da nona jornada da Liga, devido a falhas ou erros de avaliação que levaram a que voltassem as ameaças aos árbitros.



O CM sabe que a equipa de arbitragem de Nuno Almeida, que dirigiu o embate entre o D. Aves e o Benfica (1-3) foi alvo de ameaças através das redes sociais e dos telemóveis, depois de ter assinalado o segundo penálti a favor das águias (falta sobre Pizzi) quando o jogo estava 2-1. É que Jonas, no início da jogada, cometeu uma falta.



A falha de comunicação com o vídeo-árbitro (situado na Cidade do Futebol) não permitiu a anulação do lance. O Benfica fez o 3-1 e começaram a polémica e as ameaças. Nuno Almeida é um dos árbitros mencionados nos emails do Benfica.



A Federação confirmou a quebra de comunicação ao minuto 66 e disse que não voltou a ser retomada. O CM sabe que a última intervenção do vídeo-árbitro foi para confirmar o golo do Seferovic (50’).



Também em Alvalade, no Sporting-D. Chaves (5-1), o árbitro Rui Costa (Porto) foi muito contestado pelos leões. Em causa um lance para penálti que envolve Gelson Martins. O juiz admoestou o jogador com cartão amarelo por simulação. Foi avisado pelo vídeo-árbitro para o erro e foi ver as imagens. Para espanto geral manteve a decisão.



Os árbitros voltaram à ribalta pelos piores motivos, o que se traduziu em ameaças. Uma situação que levou a que protestassem e a exigirem "mais respeito".



"Isto mexe com a tranquilidade dos árbitros, das famílias. Não estão em causa os erros, mas o estar constantemente a questionar a seriedade dos árbitros e afirmar que as ações são premeditadas", disse Luciano Gonçalves.



Polémica com Benfica e com o Sporting

O segundo penálti a favor do Benfica é precedido de uma falta de Jonas, mas falhou a comunicação do vídeo-árbitro. Já em Alvalade, Gelson sofre falta para penálti, mas Rui Costa, mesmo após o recurso ao vídeo, mandou jogar.



Greve aos jogos da Taça da Liga

Luciano Gonçalves lançou ontem um "aviso sério à navegação", com a decisão dos árbitros de avançarem para a greve nos jogos da Taça da Liga que se disputam em novembro e dezembro.



"Não estamos a fazer uma ameaça. Isto é concreto", disse o presidente da Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol (APAF) em reação à contestação de que o setor tem sido alvo.



"Não faz sentido estarmos a pôr em causa a seriedade dos árbitros. Criticar a arbitragem ou os erros é normal, pôr em causa a seriedade e honorabilidade, quando temos locais próprios, não faz sentido. É um descrédito constante", disse, acrescentando que espera "sinais concretos" dos clubes e dirigentes contra o tratamento diferenciado aos árbitros.



PORMENORES

Jogos em causa

A greve pode afetar 14 jogos da Taça da Liga. Nove são nos dias 28 e 29 de novembro e 5 a 21 de dezembro.



Taça sem vídeo-árbitros

Os jogos da Taça da Liga não contam com a ajuda do vídeo-árbitro.



Svilar e José Sá

"Temos um guarda-redes que comete um erro e recebe elogios de talento, porque é jovem, é uma promessa. Quando acontece com um árbitro é um futuro corrupto, disse Luciano Gonçalves numa alusão a Svilar (Benfica) e Jose Sá (FC Porto).