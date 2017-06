Espanha eficaz trama Portugal

Contudo, o contra-ataque espanhol voltou a fazer estragos, desta feita através de Ramírez. Bruma ainda reduziu com o golo da noite, mas já nos descontos os espanhóis chegaram ao 3-1 por Williams.



Na etapa complementar, Portugal entrou forte. Bruno Fernandes (47’) e Podence (50’) estiveram perto do golo. Mas foi Ié quem substituiu Varela e evitou o golo de Asensio.Contudo, o contra-ataque espanhol voltou a fazer estragos, desta feita através de Ramírez. Bruma ainda reduziu com o golo da noite, mas já nos descontos os espanhóis chegaram ao 3-1 por Williams.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7% 33.3%

33.3%



Muito satisfeito pub

A eficácia da Espanha foi determinante para o triunfo de ontem sobre Portugal (3-1), que está agora obrigado a ganhar à Macedónia para tentar ser o melhor segundo classificado e para passar às meias-finais do Europeu de Sub-21.Numa final antecipada, a Espanha levou a melhor, mas Portugal até dominou vários períodos do jogo. Entrou forte e viu um remate de Podence a embater no poste (11’).Os espanhóis apostaram num futebol apoiado com rápidas transições para o ataque. O golo chegou no segundo remate à baliza de Varela. Saúl Níguez aproveitou a passividade de Rúben Neves (viu um amarelo aos 4’ e retraiu-se), serpenteou entre os médios e defesas portugueses até rematar, com a bola ainda a tabelar em Edgar Ié antes de entrar.