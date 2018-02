Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis à caça de Iván Marcano

Valência e Bétis à procura do pré-acordo. Dragões dão central praticamente como perdido.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:18

Corrida por Iván Marcano. O central espanhol do FC Porto acaba contrato dentro de quatro meses e gera muito interesse em clubes do seu país natal, como Valência e Bétis, concorrentes para garantir o pré-acordo com o defesa de 30 anos. Os dragões já dão o dossier renovação como perdido, preferindo apontar como prioridades os jovens valores portistas, como Diogo Dalot.



Aliás, segundo noticia a Imprensa espanhola, o Valência terá à espera de Marcano um contrato a pagar cerca de quatro milhões de euros por ano, o que seria incomportável para o FC Porto nesta altura, ainda mais num atleta que atinge os 31 anos no próximo mês de junho.



Também com mercado em Espanha, Diego Reyes está em situação idêntica, embora o central mexicano seja mais novo, com 25 anos, e tenha conquistado mais espaço com Sérgio Conceição.



Ao que o CM apurou, a SAD portista tem como objetivo privilegiar a permanência de ativos em destaque na formação, como é o caso de Diogo Dalot, seguido por tubarões e cujo vínculo termina em 2019. O processo está em andamento, mas ainda por finalizar.



E para a posição de central há também valores como Diogo Queirós e Diogo Leite, ambos com 19 anos e contrato até 2021. Além de Osório, cedido pelo Tondela mas com cláusula obrigatória de compra.



Trio mantém-se lesionado

Sérgio Conceição continua com três peças fundamentais de fora, por lesão. Ricardo Pereira (microrrotura na coxa esquerda) fez tratamento, Danilo Pereira (rotura nos gémeos da perna esquerda) está também entregue ao departamento médico, completando com ginásio, enquanto Aboubakar (fadiga muscular) realizou treino condicionado.



Entretanto, o FC Porto informou os adeptos que foram à 1ª parte do jogo com o Estoril (suspenso ao intervalo) que já podem - e têm de - levantar novo bilhete para a 2ª parte.