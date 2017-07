Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanhóis exigem faturas a Ronaldo

Fisco de Espanha quer milhões dos direitos de imagem.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:35

Tudo terá começado em Inglaterra. Segundo o testemunho de Cristiano Ronaldo esta segunda-feira no Tribunal de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, foi um advogado do Manchester United quem criou a estrutura fiscal (a Tollin Associates) nas ilhas Virgens Britânicas que, na altura, não era considerado um paraíso fiscal pela legislação inglesa.



A existência e o funcionamento desta sociedade era do conhecimento do Fisco inglês e, quando foi contratado pelo Real Madrid, CR7 terá, voluntariamente, divulgado à Autoridade Tributária espanhola a existência desta sociedade e o seu objetivo último: a gestão dos seus contratos de patrocínio.



O problema é que, em 2009, Ronaldo transferiu todos os seus direitos de imagem para a Tollin Associates que, por seu turno, os transferiu para outras duas sociedades: a Multisports & Image Management e para a Polaris Sports, ambas com sede na Irlanda. E é aqui que o Fisco espanhol acusa Ronaldo de declarar menos do que aquilo que efetivamente faturou.



O jogador terá declarado 20% dos 150 milhões de euros que lucrou com os direitos de imagem, mas o Fisco espanhol exigiu que o português mostrasse as faturas de todos os anúncios em que participou. Em especial dos comerciais da marca desportiva Nike, que foram filmados em solo espanhol.



Ronaldo declarou a maior parte destes contratos de imagem como ‘rendas de capital mobiliário’, uma classificação que a Autoridade Tributária espanhola aceita no caso, por exemplo, do uso da imagem numa coleção de cromos, mas que não considera no caso de um anúncio televisivo, ou na participação de jogo promocional.



Por isso o Fisco espanhol exige que a taxa seja de 50% sobre os 150 milhões ganhos.



CR7 tranquilo publica fotografia

Poucas horas depois de ter abandonado o tribunal, Cristiano Ronaldo, indiferente ao processo judicial, publicou uma fotografia na rede social Instagram a fazer exercício físico na sua casa. Em menos de uma hora, a imagem conseguiu perto de um milhão de ‘gostos’, com vários comentários de apoio.



Melhores amigos foram dar apoio

Ricardo Regufe e Miguel Paixão, os melhores amigos de Ronaldo, acompanharam o craque ao tribunal. Não assistiram ao interrogatório, mas também entraram no edifício pela garagem.



Famílias esperam para tentar ver Cristiano Ronaldo

Dezenas de adeptos do Real Madrid deslocaram-se ao tribunal na expectativa de verem o craque português. "Vivemos aqui nas imediações e costumamos ver o carro dele a passar de vez em quando, mas esta era uma oportunidade de o ver mais de perto . Os meus filhos ficaram tristes por não o verem mas eu percebo que ele não queira aparecer" disse ao CM o espanhol Alfonso Reis.



Jornalistas de todo o Mundo à porta do tribunal espanhol

A audição em tribunal de Cristiano Ronaldo foi acompanhado por cerca de duas centenas de jornalistas de todo o Mundo. Na porta principal do tribunal de Pozuelo de Alarcón, nos arredores de Madrid, foram colocadas baias para garantir um perímetro de segurança nunca antes visto com outra figura pública em Espanha.



As autoridades cercaram toda a zona e Ronaldo acabou por chegar num Mercedes escuro que entrou diretamente na garagem do edifício, escoltado por outro veículo, evitando os jornalistas que o aguardavam na porta principal. Foi também montado um pequeno palco para que fossem prestadas declarações por parte da equipa de defesa do craque português, ou pelo próprio, o que acabou por não acontecer.



A confirmação de que Cristiano Ronaldo já tinha saído do tribunal sem ser filmado chegou através de Inãki Torres, chefe de comunicação da Gestifute. A desilusão foi geral para os muitos adeptos que também acorreram ao tribunal.