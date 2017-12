Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Especialista do vídeo-árbitro contratado pela FPF

Antigo árbitro David Elleray vai ajudar juízes nacionais a aplicar melhor a nova tecnologia.

08:19

David Elleray, diretor técnico do International Football Association Board (IFAB) e antigo árbitro internacional, vai ser consultor do Conselho de Arbitragem (CA) para a área da vídeo-arbitragem, anunciou ontem a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Elleray, que integra a estrutura que regulamenta as regras no futebol, acompanhou um estágio de árbitros realizado em julho, no Luso, onde abordou a forma de abordar a nova ferramenta ao serviço dos juízes, denominada por vídeo-árbitro (VAR).



Sobre a colaboração com o CA da FPF, David Elleray explicou que se baseia em algum do trabalho que fez no Luso, nomeadamente com a ajuda que deu na preparação dos árbitros e dos VAR. "É uma continuidade. Posso perceber a forma como os procedimentos do VAR estão a funcionar e dar um feedback a grupos de árbitros e aos árbitros individualmente, no que diz respeito à aplicação do protocolo VAR", refere o consultor inglês o sítio da FPF.



David Elleray tem 63 anos e foi árbitro durante 17 anos, cinco dos quais como internacional.



Gomes garante vídeo-árbitro

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, disse recentemente numa entrevista a um jornal desportivo que o vídeo-árbitro veio para ficar e que a Federação vai fazer tudo para minimizar cada vez mais os erros de arbitragem. Este é vista com uma resposta aos muitos dirigentes e treinadores que se têm mostrado contra a aplicação do vídeo-árbitro nesta temporada de estreia da nova tecnologia.