"Espero que seja o Pizzi português a sorrir no fim"

Sobre o adversário, salientou: "Vamos defrontar uma das seleções favoritas à vitória nesta competição. Vai-nos criar grandes dificuldades e por isso é preciso preparar muito bem esse jogo".Já a respeito do seu futuro no Benfica, o jogador de 27 anos não se comprometeu. "Não estou preocupado com isso agora. Estou focado na seleção."

"A minha alcunha vem do treinador do Chile, sim [Juan António Pizzi]. Quando eu era mais novo, ele jogava no Barcelona. No meu bairro jogava com os amigos e marcava alguns golos. Como se falava dele porque estava em excelente forma, os amigos começaram a chamar-me Pizzi. Ficou até agora. Terei neste jogo a oportunidade de lhe dar um abraço e desejar boa sorte. Mas no final espero que o Pizzi português possa sorrir e estar no domingo na final".Pizzi, o português, reagiu assim ao facto de ir defrontar o Chile que é treinado pelo antigo avançado, que também jogo no FC Porto.Falou depois de outro assunto: a gestão do esforço nesta competição. "Se calhar, a recuperação é mais importante do que os treinos em si. Alguns jogadores chegaram aqui com mais de 40 jogos nas pernas. É preciso fazer uma boa recuperação a nível físico, mas é também fundamental fazer uma boa recuperação a nível psicológico", disse.