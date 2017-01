Espetador morre após acidente no rali de Monte Carlo

Terceiro piloto a iniciar a especial, o neozelandês perdeu o controlo do seu Hyundai, que capotou à entrada de uma curva no último terço da especial entre Entrevaux e Ubraye e acabou imobilizado no meio da estrada.



As imagens televisivas mostraram o Paddon e o seu copiloto John Kennard a sair do carro, aparentemente ilesos.

A primeira especial do rali de Monte Carlo, primeira prova do Mundial de ralis, foi hoje anulada pela organização, devido ao acidente de Hayden Paddon.