Estádio da Luz candidato a acolher final da 'Champions' em 2020

Dragão concorre para receber a da Liga Europa da mesma temporada.

Por Lusa | 16:29

O Estádio da Luz é candidato a acolher a final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões de futebol, com o Estádio do Dragão a concorrer para receber a da Liga Europa da mesma temporada, anunciou a UEFA.



A UEFA revelou esta sexta-feira que o estádio do Benfica, em Lisboa, que recebeu a final de 2013/14, concorre com o Estádio Olímpico de Istambul (Turquia), palco da final de 2004/2005, e que o vencedor será conhecido em junho de 2018.



Também o Estádio do Dragão, casa do FC Porto, é candidato a acolher uma grande final europeia em 2019/2020. O recinto portuense vai 'disputar' com a Arena Gdansk (Polónia) a honra de receber a final da Liga Europa dessa época.



Na presente temporada, a final da Liga dos Campeões realiza-se em Kiev, na Ucrânia, e a da Liga Europa em Lyon, França, enquanto em 2018/19, o Wanda Metropolitan, nova casa dos espanhóis do Atlético de Madrid, acolhe a final da 'Champions' e o Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, a da 'Europa League'.



Em 2013/14, o Estádio da Luz foi palco da final da 'Champions', disputada entre os vizinhos Real Madrid e Atlético de Madrid, com os 'merengues' a vencerem por 4-1, após prolongamento, com o último golo a pertencer a Cristiano Ronaldo, de penálti.



O novo recinto do Benfica também já foi palco da final do Europeu de 2004, num jogo de má memória para a seleção portuguesa de futebol, derrotada por 1-0 pela Grécia.



Na antiga Luz, realizam-se a final do Mundial de juniores de 1991, que Portugal venceu, ao bater o Brasil nos penáltis, e a final da Taça das Taças de 1991/92, época em que os alemães do Werder Bremen bateram os franceses do Mónaco por 2-0.



O anterior palco dos 'encarnados' também recebeu a primeira mão da Taça Intercontinental de 1961 (o Benfica bateu o Penãrol por 1-0) e a segunda de 1962 (o Santos, de Pelé, venceu por 5-2) e ainda a segunda mão da final da Taça UEFA, entre Benfica e Anderlecht (1-1, após triunfo dos belgas em casa por 1-0).



Em Lisboa, tiveram ainda lugar a final da Taça dos Campeões de 1966/67, com o Celtic, os famosos 'Lisboa Lions', a superar o Inter de Milão por 2-1, no Estádio Nacional, e a final da Taça UEFA de 2004/2005, que o Sporting perdeu em casa, no Estádio José Alvalade, para o CSKA Moscovo (1-3).



Quanto ao novo recinto portista, ainda não recebeu qualquer final internacional, sendo que o anterior, o Estádio das Antas, foi palco da segunda mão da Supertaça Europeia de 1987/88, com o FC Porto a vencer o Ajax por 1-0, com um golo de António Sousa, repetindo o resultado de Amesterdão (tento de Rui Barros).



O Porto já recebeu uma final internacional, mas no Estádio do Bessa, a casa do Boavista, que foi palco do jogo decisivo do Europeu de sub-21 de 2006. A Holanda venceu a Ucrânia por 3-1, num embate em que Huntelaar 'bisou'.