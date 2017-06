Estádio de luxo para receber CR7 e companhia

Neto, defesa do Zenit, que já jogou no estádio, também desvalorizou esse fator. "Portugal tem jogadores com qualidade e ajuda ter um relvado em condições. Não sei como estará o relvado mas acredito que existe capacidade de adaptação e estamos preparados. Não será por aí", garantiu.



Apesar de tudo, o relvado do estádio não estará nas melhores condições e por isso as equipas não foram autorizadas a treinar no recinto na véspera do jogo, ao contrário do que é habitual. "O futebol joga-se por vezes em campos que não estão como queremos, mas o mais importante é não arranjarmos antecipadamente problemas para nós próprios", comentou ontem o selecionador nacional Fernando Santos.Neto, defesa do Zenit, que já jogou no estádio, também desvalorizou esse fator. "Portugal tem jogadores com qualidade e ajuda ter um relvado em condições. Não sei como estará o relvado mas acredito que existe capacidade de adaptação e estamos preparados. Não será por aí", garantiu.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O estádio onde Portugal joga hoje, em São Petersburgo, é o maior e o mais caro da Taça das Confederações, na Rússia, e vai receber a final da prova no dia 2 de julho.O recinto situado na ilha Krestovsky custou quase mil milhões de euros, tem capacidade para quase 70 mil espectadores (66 881) e foi inaugurado em abril.Demorou nove anos a ser construído e esteve envolvido em processos de alegada fraude e exploração laboral. A imponência do recinto não deixa ninguém indiferente. Com uma altura de 110 metros e uma cobertura do relvado com mais de 70 mil metros quadrados, foi idealizado a pensar no Mundial 2018 e vai receber sete jogos dessa competição.O relvado pode ser removido de um recinto que é ideal para organização de grandes eventos, em que a capacidade pode aumentar para 80 mil lugares. À noite, a parte exterior pinta- -se com luzes azuis e brancas, as cores do Zenit São Petersburgo.