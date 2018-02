Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estádio do Dragão cheio no Clássico

Estão já vendidos 44 mil ingressos a uma semana do encontro.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:18

O FC Porto fez saber ontem que já vendeu 44 mil bilhetes para o encontro com o Sporting, na sexta-feira (20h30, Sport TV 1), sendo mais do que certo o cenário de casa cheia no clássico da 25ª jornada entre dragões e leões.



Com pouco mais de 20 mil cadeiras entregues a detentores de lugar anual, prevê-se uma receita de bilheteira a rondar os 600 mil euros. A venda cinge-se a sócios do FC Porto, com preços entre 15 (superior) e 50 euros (tribuna nascente).



Antes desse desafio, a equipa de Sérgio Conceição continua em Lagos a preparar a visita de amanhã (20h15, Sport TV 1) ao Portimonense, com o conhecimento de que tem dois jogadores em perigo de exclusão para a jornada seguinte. Iván Marcano e Herrera já viram quatro amarelos cada durante a Liga, pelo que, em caso de novo cartão, ficam de fora do clássico.



Ainda assim, Sérgio Conceição manterá o foco total no encontro com o Portimonense, para o qual já sabe que não pode contar, ao que tudo indica, com seis jogadores do plantel. Desde logo, Corona - que até está lesionado -, excluído por castigo, e Paulinho, que não pode jogar por estar emprestado pelos algarvios ao líder do campeonato.



Depois, Alex Telles - que ontem rumou ao Sul para se juntar ao grupo - fez tratamento no Porto e começou o período de recuperação da lesão no joelho esquerdo, enquanto Ricardo e Danilo estiveram igualmente aos cuidados dos fisioterapeutas, com trabalho no ginásio pelo meio.



Em fase mais avançada da debelação dos problemas musculares está Aboubakar, que realizou treino condicionado.