Estádio do Dragão está pago na totalidade

Assim, o FC Porto diz ser o único clube que construiu ou remodelou o seu estádio no âmbito do Euro2004 a pagar todos os custos do projeto."Isto foi conseguido sem renegociação de contratos e com um cumprimento rigoroso do acordado, do primeiro ao último dia -- um aspeto em que os 'Dragões' já eram caso único. Com o referido empréstimo de 40 milhões de euros, o clube teve um encargo total de pouco mais de 62 milhões", esclarecem os 'azuis e brancos'.A construção do recinto começou em 2001 e foi concluída em 2003, tendo sido inaugurado a 16 de novembro com um jogo particular com o Barcelona (2-0), que marcou a estreia de Messi pela equipa sénior catalã.O primeiro encontro oficial só decorreu, no entanto, a 07 de fevereiro de 2004, com um triunfo por 2-1 frente à União de Leiria.Ao longo de mais de 13 anos, o estádio foi fez parte da história de mais 22 títulos da equipa principal, com destaque para a Liga dos Campeões 2003/04, cujo percurso em casa, na fase a eliminar, foi totalmente cumprido no novo recinto.Além disso, destaque para uma conquista da Liga Europa, uma da Taça Intercontinental, oito da I Liga portuguesa, quatro da Taça de Portugal e sete da Supertaça.Ao todo, o Estádio do Dragão já acolheu 307 encontros oficiais do FC Porto, em que a equipa obteve 229 vitórias, 49 empates e apenas 29 derrotas, marcando 669 golos e sofrendo 187.O melhor marcador da história do recinto é o colombiano Jackson Martínez, com 49 golos apontados entre 2012 e 2015.