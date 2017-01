Estádio do Dragão quase lotado homenageia Carlos Alberto Silva

O ex-treinador Carlos Alberto Silva foi este sábado homenageado no início do FC Porto-Rio Ave, da 18ª jornada da I Liga de futebol, com um minuto de aplausos ao técnico bicampeão pelos 'dragões' que morreu na sexta-feira.

O minuto de silêncio foi tudo menos silencioso, com os espetadores que praticamente lotaram o Estádio do Dragão a aplaudirem o técnico, que orientou o FC Porto durante duas temporadas (1991-92 e 1992-93) e em ambas as épocas conquistou o título de campeão nacional.

Carlos Alberto Silva deixou a sua marca no FC Porto, tendo, por isso mesmo, recebido o Dragão de Ouro, na categoria de treinador do ano em 1991/92, na gala realizada no Casino da Póvoa de Varzim, a 03 de abril de 1993.



Natural de Belo Horizonte e formado em Educação Física, conseguiu no início da carreira, em 1978, levar o Guarani ao primeiro e único título brasileiro da sua história, passando depois, entre outros clubes, por Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Santos.



Fora do Brasil, além das duas épocas no FC Porto, treinou o Santa Clara, os espanhóis do Deportivo e ainda levou ainda os japoneses do Yomiuri Kawasaki ao título em 1991.









Comandou ainda o escrete, vencendo os Jogos Pan-Americanos de 1987 e conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Seul1988.

