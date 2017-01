Estádio do Marítimo candidato a Estádio do Ano 2016

A eleição terá dois vencedores, um por votação do público em geral, que decorre entre hoje e 04 de março e cujo resultado será conhecido a 7 de março, e outro determinado por um júri composto por arquitetos de quatro nacionalidades que vão anunciar a decisão a 6 de março.

O Estádio do Marítimo é um dos 29 candidatos ao prémio 'Estádio do Ano 2016', uma promoção do website especializado StadiumDB, anunciou esta terça-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.Os responsáveis do StadiumDB estiveram na Madeira e acabaram por incluir o Estádio do Marítimo nos 29 finalistas após uma primeira nomeação de 40 estádios.Entre os 29 nomeados, de 21 países, encontram-se recintos como o Vodafone Arena, do Besiktas de Ricardo Quaresma, em Istambul, o Parc do Olympique de Lyon, em França, o Estádio Olímpico de Londres, a Arena do CSKA de Moscovo, na Rússia, e a Arena Dacia, dos italianos da Udinese.