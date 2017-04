"Estamos no Jamor, era o que queríamos", afirmou Rui Vitória

Já sobre o confronto com Vitória de Guimarães na final, o técnico das águias admitiu tratar-se de um dia diferente. "É um dia especial para qualquer treinador e equipa que finalizam a época no Jamor. Desde criança que sinto isto e só lá estar é especial. Estando lá, o propósito vai ser vencer".



"Não faço as mexidas por poupanças. Tivemos uma série de limitações que condicionaram muito esta convocatória. Fomos atrás dos jogadores que estavam com disponibilidade para um jogo que sabíamos que ia ser intenso. Houve jogadores como Grimaldo, que estava com cinco meses de paragem, mas tinha de ser porque o Eliseu estava com uma limitação. O Jonas era para não estar e tivemos de o ter 20 ou 30 minutos. Não rodo por rodar, rodei por necessidade. Houve coisas das quais não gostámos. Não vou falar publicamente delas, mas vou falar internamente", explicou Rui Vitória.Já sobre o confronto com Vitória de Guimarães na final, o técnico das águias admitiu tratar-se de um dia diferente. "É um dia especial para qualquer treinador e equipa que finalizam a época no Jamor. Desde criança que sinto isto e só lá estar é especial. Estando lá, o propósito vai ser vencer".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Rui Vitória estava satisfeito depois do Benfica ter carimbado a passagem à final da Taça de Portugal, esta quarta-feira, após ter empatado 3-3 com Estoril, mas confessou que gostava de ter ganho por uma vantagem mais larga."Estamos no Jamor, que era o que queríamos. Do ponto de vista do adepto, quando há um jogo desta natureza, quem é neutro gosta do espetáculo. Nós treinadores não, porque tínhamos a possibilidade de ganharmos de uma forma bem conseguida, mas o jogo começou a ter várias contingências que foram criando novos desafios, aos quais fomos tentando dar resposta. Não conseguimos ganhar, mas conseguimos o que 160 equipas queriam", disse o treinador em declarações à Sport TV.O treinador dos 'encarnados' explicou ainda que as profundas alterações ao 11 inicial foram feitas por necessidade e não para poupar jogadores.