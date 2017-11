Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Estava à espera de mais”, diz Rui Jorge

Jogo de hoje frente à Suíça tem transmissão exclusiva na CMTV.

Por Silvana Araújo Cunha | 08:43

"Estava à espera que tivéssemos mais pontos. O grupo é equilibrado, mas não estamos onde gostaríamos de estar."



Ontem, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de hoje (17h30, CMTV) frente à Suíça, Rui Jorge, treinador da Seleção sub-21, não escondeu o desapontamento face aos cinco pontos perdidos nos últimos jogos da fase de qualificação para o Euro 2019. Mas recusou atribuir um caráter decisivo à partida.



"Há cada vez menos espaço para recuperar. Não sendo decisivo por uma questão matemática, é importante se queremos ir a uma fase final do Europeu", disse Rui Jorge. Portugal ocupa o penúltimo lugar do Grupo 8.



O jogo tem transmissão em direto e em exclusivo na CMTV a partir do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.