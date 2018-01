Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estoril - FC Porto retomado a 21 de fevereiro

Encontro foi suspenso esta segunda-feira devido a problemas na estrutura de uma bancada.

13:06

A segunda parte do Estoril - FC Porto vai ser retomado a 21 de fevereiro, quarta-feira, apurou o CM.



A data terá sido acordada e aceite pelos dois clubes e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, esta terça-feira, numa reunião no Estoril.



Recorde-se que o jogo foi, esta segunda-feira, suspenso ao intervalo devido a problemas na estrutura de uma bancada do estádio António Coimbra da Mota.



Em atualização