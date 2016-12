Benfica vence no Estoril e segura vantagem na liderança

89' - Moreira segura Estoril. Guarda-redes defende remate de Mitroglou e a recarga que se segue com categoria.Samaris entra para o lugar de Gonçalo Guedes.Pizzi derruba Joel. Lance pode dar cruzamento perigoso.Substituição no Estoril. Yarchik rende Taira e entra na partida.

83' - Oportunidade para Jonas. Avançado do Benfica aparece solto na cobrança de um canto, mas cabeceia ao lado.



79': Jonas regressa aos relvados. Avançado brasileiro entra para o lugar de Jiménez no Benfica.

76' - Oportunidade para o Estoril. Alisson remata com estrondo e Ederson defende para canto.



76' - Oportunidade para o Benfica. Mitroglou chega ligeiramente atrasado a um grande cruzamento de Jiménez e falha a emenda.



75' - Perigo na área encarnada. Bazelyuk domina a bola na área e André Almeida consegu o corte no momento do remate.



71' - Grande defesa de Ederson. Tocantins aparece compleatamente isolado e a mancha do guarda-redes encarnado evita o empate para o Estoril



70' - Matheus Índio tem boa jogada pela esquerda do ataque do Estoril e cruza tenso para a área, mas Ederson agarra o cruzamento. Árbitro marca fora-de-jogo.



68' - Primeira alteração no Benfica. Mitroglou entra para o lugar de Cervi.

66' - Grande jogada de Pizzi, que rompe na área e serve Gonçalo Guedes em habilidade, mas o avançado chega atrasado ao cruzamento.



62' - Substituição no Estoril. Bruno Gomes dá lugar a Tocantins.



61' - Golo do Benfica. Jiménez remata colocadíssimo, ao poste direito de Moreira, que não tem hipóteses de defender o penálti.



60' - Penálti para o Benfica. Cervi vai à linha e puxa a bola para trás, Ailton vai de carrinho e desvia a bola com a mão. Bruno Paixão assinala falta e o defesa do Estoril vê amarelo.

56' - Benfica entra muito pressionante na segunda parte e ganha vários cantos consecutivos.



49' - Cartão amarelo para o Estoril. João Afonso castigado por agarrar Gonçalo Guedes.



48' - Rui Vitória põe três jogadores a aquecer: Jonas, Mitroglou e Zivkovic. Brasileiro muito aplaudido por adeptos



45' - Começa a segunda parte no António Coimbra da Mota. Não há substituições.



----------------



45'- Intervalo na Amoreira. Benfica mais pressionante, mas Estoril soube resistir e até teve a melhor oportunidade do jogo, com uma bola ao poste.



41 ' - Fejsa aparece solto à entrada da área do Benfica, tira as medidas à bola, enche o pé, mas falha o esférico e sai uma rosca terrível.



39' - Rafa entra na área do Estoril com uma grande finta, mas preferiu tirar um segundo adversário do caminho a rematar e o lance morreu nos pés do defesa.



37 ' - André Almeida reclama penálti por mão na bola de Diakhité, mas Bruno Paixão diz que o carrinho foi limpo e marca canto para o Benfica.



31' - Amarelo para o Estoril. Afonso Taira travou contra-ataque do Benfica e Bruno Paixão não perdoa.

30' - Grande oportunidade para o Estoril. Bruno Gomes cabeceia ao poste, na sequência de um livre cobrado no meio-campo do Benfica.



29' - André Almeida chega ligeiramente atrasado ao canto batido por Pizzi. Mais um sinal de perigo para o Benfica.



27' - Grande finta de Neslon Semedo, a tirar Ailton da frente, mas depois cruza contra João Afonso. Terceiro canto contra o Benfica.



26' - Estoril sacode pressão. Equipa ensaia vários ataques, sem grande perigo, mas consegue aliviar o assédio à sua área.



21' - Pizzi ensaia uma série de fintas na área do Estoril, mas a bola acaba nos pés de um defesa



20' - Estoril com grandes dificuldades em sair a jogar. Benfica faz pressão alta e não deixa os canarinhos pensar o jogo.



18' - Na cobrança do livre, Raul Jiménez ganha de cabeça aos defesas, mas falha a baliza de Moreira.



17' - Rafa derrubado na esquina da área. Joel arrisca amarelo, mas árbitro não mostra. Livre perigoso.



14' - Grande remate de Jiménez. Moreira evita o primeiro golo do jogo com uma grande defesa. Na cobrança do canto, Luisão tem o golo na cabeça mas a bola sai demasiado alta.



13' - Na cobrança do livre, a defesa do Estoril desvia para o primeiro canto do jogo



13' - Livre perigoso para o Benfica. André Almeida derrubado na esquerda do ataque



11' - Excelente arrancada de Nelson Semedo pelo lado direito do ataque do Benfica, mas o cruzamento morre no peito de Joel, que atrasa para o guarda-redes Moreira.



6' - Oportunidade para o Benfica. Gonçalo Guedes responde a boa iniciativa de Rafa com um remate em plena área do Estoril, mas a bola sai ao lado.



5' - Ederson é o primeiro guarda-redes a intervir no jogo. Guardião do Benfica sai bem aos pés de Bruno Gomes e trava ataque perigoso



3' - Benfica entra a pressionar e tenta instalar-se no meio campo do Estoril



0' - Começa o jogo no Estoril



-------------------------------



O Benfica desloca-se este sábado ao Estádio António Coimbra da Mota para defrontar o Estoril, em encontro da 14ª jornada da I Liga.



Pressionado pelo FC Porto, que na quinta-feira derrotou o Marítimo e ficou a apenas um ponto da liderança, os encarnados jogam para tentar repor os quatro pontos de liderança para os portistas. O Sporting, que joga no domingo e está a cinco pontos de distância dos rivais da Luz está atento a uma eventual escorregadela de Rui Vitória.



O jogo vai ser apitado por Bruno Paixão e tem início marcado para as 20h30.



Já são conhecidos os onzes iniciais de ambas as equipas:

Estoril:

Moreira;

Joel, Diakhité, João Afonso e Ailton;

Afonso Taira, Diogo Amado e Eduardo;

Matheus Índio, Bazelyuk e Bruno Gomes.

Suplentes: Luís Ribeiro, Basso, Tocantins, Alisson, Yarchik, Mattheus e Dankler.

Benfica:

Ederson,

Nélson Semedo, Luisão, Lindelof e André Almeida;

Rafa, Fejsa, Pizzi e Cervi;

Gonçalo Guedes e Jiménez.

Suplentes: Paulo Lopes, Samaris, Jonas, Mitroglou, Carrillo, Zivkovic e Jardel.