FC Porto vence Estoril em encontro decidido nos últimos minutos

Diakhite.

Moreira, Mano, João Afonso, Diakhité, Ailton, Taira, Diogo Amado, Mattheus, Tocantins, Kléber e André Claro



Onze do FC Porto:

Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, André André, Herrera, Oliver, Diogo Jota e André Silva



Suplentes do Estoril:

Luís Ribeiro, Basso, Bruno Gomes, Alisson, Dankler, Bazelyuk, Carlinhos



Suplentes do FC Porto:

José Sá, Boly, Brahimi, Corona, João Teixeira, Otávio, Rui Pedro







88' - Rui Pedro simula penálti e recebe cartão amarelo.. Sai Kléber e entra Bazelyuk.André Silva não desperdiça penálti e põe os azuis e brancos a vencer no Estoril.. Moreira recebe cartão amarelo por falta na pequena área.: Mano sai lesionado e entra DanklerEstoril responde com um remate de André Claro, que Casillas defende.por fora de jogo de Rui Pedro.Bruno Gomes entra para o lugar de Tocantins.saem Oliver e Herrera, entram Corona e Rui Pedro.Agora foi a vez de Tocantins carregar sobre Casillas e ver o árbitro puxar do cartão.Herrera passa de infrator a queixoso. Sofre falta de Mano, que também vê cartão amarelo.. Moreira saiu para defender a bola e deixou a baliza à mercê de André Silva, que desperdiça a oportunidade de marcar para o FC Porto.Mais um amarelo na partida, desta feita atribuído a Herrera.André Claro faz falta sobre Danilo e vê cartão.Partida recomeça com um ligeiro atraso devido ao rebentamento de um petardo perto da baliza do EstorilEquipa continua empatada com o FC Porto. Nenhum golo foi marcado na primeira parte.- Canto para os azuis e brancos, batido por Herrera. Felipe vai à bola, mas cabeceia por cima da baliza de Moreira.- Primeiroda partida atribuído a Diogo Amado.: sai Diogo Jota e entra Brahimi., graças a uma falta de Felipe sobre Kléber.- Mais um livre para o FC Porto. Quem o bate é Alex Telles, mas a bola acaba por esbarrar na barreira.- André André continua a pressionar e tenta o remate após passe de Telles. A bola sai ao lado.- Alex Telles tenta o cruzamento, mas a bola acaba por passar ao lado da baliza do Estoril.Fora de jogo assinalado a Diogo Jota.Primeiro livre da partida. Ailton faz falta sobre Herrera.- Começou a partida no Estádio António Coimbra da Mota.O Estoril e o FC Porto vão jogar, este sábado, para a 19.ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol. No plantel azul e branco, André André é a principal novidade de um onze onde também Maxi Pereira volta a ter lugar depois de uma ausência prolongada devido a lesão.