Estoril cai em Faro na Taça de Portugal

Farense, do 3º escalão, agrava crise dos canarinhos.

Por João Pedro Óca | 11:36

Fez-se Taça em Faro. O Estoril, da Liga, caiu aos pés do Farense (1-0), do Campeonato de Portugal, e agravou a crise que coloca em risco a posição de Pedro Emanuel. No final, o técnico foi ‘obrigado’ a dar explicações aos adeptos.



Na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, o golo de Jorge Ribeiro, que já vestiu a camisola da seleção nacional e do Benfica, decidiu tudo. Aos 79’, de penálti, o irmão do ex-internacional Maniche tombou os canarinhos e permitiu ao Farense vestir a capa de ‘tomba-giantes’. Na verdade, o Estoril de gigante não teve nada.



Depois da expulsão de Kléber - que viu vermelho direto por pontapear Bruno Bernardo - os canarinhos sentiram mais dificuldades para se impor.



O Farense assumiu as despesas do jogo e mesmo não causando perigo, acreditou sempre na surpresa. "Foi uma tarde de glória", assumiu o treinador Rui Duarte.



Já Pedro Emanuel não escondeu que é um momento "muito difícil". Na Liga, o Estoril é antepenúltimo (6 pontos).