Estoril Open com estrelas

João Zilhão revelou ainda que um tenista do top 10 do ranking ATP pediu uma ‘wild card’ para participar no torneio."É um pedido muito forte, as negociações estão em cima da mesa", afirmou. A edição do Estoril Open vai decorrer de 1 a 7 de maio, no clube de Ténis do Estoril.

A edição deste ano do Estoril Open em ténis vai contar com um dos melhores lotes de jogadores de sempre.O cartaz conta com nomes como o australiano Nick Kyrgios, (16º jogador do Mundo),o espanhol Pablo Carreño Busta (19º), o francês Richard Gasquet (22º), o argentino e vice-campeão olímpico Juan Martín Del Potro (34º) e o espanhol Nicolas Almagro (56º), vencedor da última edição, entre outros. E claro, o português João Sousa (35º)"Conseguimos convencer alguns dos mais carismáticos jogadores do circuito ATP a vir a Portugal", afirmou ontem João Zilhão, diretor do Estoril Open na conferência de imprensa de apresentação do torneio.Gastão Elias falhou a entrada direta, mas recebeu uma ‘wild card’ (que dá entrada direta) por parte da organização.