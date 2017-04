Estrela da NBA veste camisola do Benfica

O que achou desta notícia?







James Harden, a estrela da NBA que alinha nos Houston Rockets, foi esta madrugada visto com uma camisola do Benfica vestida, à chegada ao pavilhão da equipa.O momento foi captado num vídeo que os 'Rockets' publicaram na sua conta oficial do Twitter.Depois de ter falhado o último jogo contra os Phoenix Suns, Harden descansou os fãs dizendo que se sente bem e recomenda-se."Estou de volta e estou melhor", pode ouvir-se no vídeo mais abaixo.O basquetebolista tem estado em destaque durante a época atual, já que é um dos principais candidatos ao prémio de MVP (melhor jogador) da fase regular.Para além de James Harden, nomes como Novak Djokovic, do ténis, e Mike Tyson, ex-pugilista, também já foram visto a envergar a camisola 'encarnada'.