Estrelas do Benfica unidas contra crise

Pesos-pesados divulgaram mensagens nas redes sociais para mostrar que estão “juntos”.

Por João Pedro Óca | 01:30

A mensagem é unânime. Só juntos é que os jogadores do Benfica vão encontrar o antídoto para ultrapassar a crise de resultados e exibições. A união de um plantel à procura de recuperar a confiança ficou ontem patente através... das redes sociais.



Luisão, Grimaldo, André Almeida, Fejsa, Pizzi, Cervi e Jonas, todos habituais titulares e esteios do balneário das águias, divulgaram mensagens com o objetivo de mostrar aos adeptos, críticos e rivais que a mudança é possível. "Todos unidos", escreveu Cervi. "Só há um Benfica", rematou Luisão, enquanto Grimaldo deixou uma garantia: "Isto é uma equipa unida. Juntos até ao fim." André Almeida também assumiu que os jogadores vão estar "sempre juntos" e Fejsa foi mais longe: "Só nós sentimos assim." O mesmo escreveu o reforço Krovinovic. Já Pizzi replicou uma máxima do clube da Luz: "Raça, crer e ambição", ao passo que Jonas divulgou uma fotografia em que os jogadores aparecem abraçados a festejar um dos seus golos. "Abraço de família", escreveu o avançado brasileiro de 33 anos.



Com duas vitórias nos últimos oito jogos, os jogadores aproveitaram a pausa na Liga para mostrar que estão em sintonia, pelo menos, fora de campo.



"Dia de muito trabalho"

Depois de a imprensa brasileira ter avançado que poderá estar de saída do Benfica, Gabriel Barbosa publicou uma fotografia do treino de ontem com a legenda: "Dia de muito trabalho."



Bilhetes à venda

Os bilhetes para o Benfica-Feirense, da 10ª jornada da Liga, agendado para o dia 27 de outubro, já estão à venda.