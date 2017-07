Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estugarda prepara proposta por Reyes

Mexicano é apreciado por Sérgio Conceição.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:31

Felipe e Marcano são os dois atuais proprietários dos lugares no eixo da defesa do FC Porto. Para completar o leque de soluções, Sérgio Conceição mandou chamar de volta os emprestados Diego Reyes e Bruno Martins Indi, mas ambos continuam a motivar o interesse de clubes europeus.



Ontem, foi notícia na Alemanha a intenção do Estugarda em contar com o mexicano de 24 anos.



O clube estará preparado para pagar algo como dez milhões de euros pelo atleta que atuou, na época passada, no Real Sociedad, por empréstimo.



No caso de Martins Indi, é novamente o Stoke City a mostrar vontade de voltar a contar com o holandês nascido no Barreiro, principalmente na sequência da provável venda de Arnautovic ao West Ham, num valor próximo de 30 milhões de euros.



Apesar de serem, nesta altura, consideradas ‘apenas’ alternativas ao onze, o certo é que Sérgio Conceição já fez saber que conta com os jogadores, ciente de que as incursões no mercado da parte dos dragões terão de ser muito ponderadas.



Ainda assim, a entrada de quantias consideráveis é vista com bons olhos pela SAD dos azuis-e-brancos, até por se tratarem de dois atletas que terminam contrato no próximo ano. Para o México, Sérgio Conceição decidiu levar também Jorge Fernandes, central da equipa B.



Entretanto, ontem, Héctor Herrera foi o porta-voz da equipa antes de entrar em campo, frente ao Chivas, em Guadalajara. "Temos de nos habituar a ganhar", frisou o médio mexicano.