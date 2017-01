“Eu sempre acreditei no grupo de trabalho”

Primeira época no Sp. Covilhã



Ex-médio com excelente visão de jogo, Filipe Gouveia, de 43 anos, natural de Massarelos, começou a carreira de treinador nos juniores do Boavista. Depois seguiram-se passagens por Académica, Salgueiros, Santa Clara e de novo a Académica, na época passada. Está no Sp. Covilhã desde julho passado.



– Discutir esta fase com uma equipa de topo como é a do V. Guimarães e em nossa casa já é um prémio. Objetivo é passar às meias-finais.– Acredito que vamos fazer uma boa segunda volta e subir ainda mais na tabela classificativa.