“Eu vivo disto”, diz Bruno de Carvalho

Presidente leonino diz que tem sido vítima de ataques, sobretudo de alguns sportinguistas.

Por Filipe António Ferreira e Pedro Carreira | 09:47

Bruno de Carvalho reconheceu esta segunda-feira que vive daquilo que o Sporting lhe paga como presidente: "Vocês [jornalistas] ficam todos muito feridos quando eu falo sobre alguns de vocês porque dizem que são profissionais, mas esquecem-se que eu também sou profissional. Eu também vivo disto. Quando se referem a mim, estão a referir-se não só ao cidadão, que é filho, pai, marido, mas também à minha profissão, porque isto neste momento é a minha profissão."



Num encontro com profissionais da comunicação social, o líder leonino voltou a criticar os ataques contra si. "Neste momento estão quase a matar-me e a culpa sinceramente está a ser dos sportinguistas, porque eu preciso de militância", salientou Bruno de Carvalho, revelando que não queria recandidatar-se a um segundo mandato: "Foi a Joana [mulher] que me convenceu."



O líder leonino, numa sessão de esclarecimentos que durou uma hora e meia, voltou a dizer que não está agarrado ao poder mas ainda assim deixou um desabafo: "Se pudesse ficar no Sporting até ao dia em que desse o último suspiro e morresse, e o clube beneficiasse com isso, ficaria muito feliz."



PORMENORES

Curso de jornalista

"Antes de ser presidente do Sporting, pensei ser jornalista mas graças a Deus tirei o curso de gestão", disse Bruno de Carvalho.



Surpresa para os rivais

"Que os nossos rivais não estejam já a esfregar as mãos, pode ser que dia 17 tenham uma surpresa… ou não, e se assim for, sairemos", salientou.



CA assume erro do VAR em Alvalade

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol reconheceu que a equipa de arbitragem liderada por Luís Ferreira errou ao anular um golo a Doumbia no Sporting-Feirense (2-0). O CA revela, em comunicado, que tanto Luís Ferreira como o vídeo-árbitro Manuel Oliveira aplicaram o protocolo de forma errada.



Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, enalteceu nas redes sociais a atitude do Conselho de Arbitragem. Contudo, pediu consequências: "Em qualquer empresa ou organização, aquilo que se exige são padrões de excelência, e quem não os cumprir tem de ser afastado."