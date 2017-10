Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euforia na chegada da seleção a Andorra

Dezenas de portugueses que vivem no principado fizeram questão de esperar e apoiar de forma efusiva Ronaldo e companhia.

Por Nuno de Sousa Moreira | 01:30

Foi num ambiente de autêntica euforia que a seleção nacional chegou ontem a Andorra. Várias dezenas de adeptos, emigrantes portugueses no principado, esperaram ansiosamente e durante várias horas junto à pista do pequeno aeródromo de La Seu D’Urgel para ver os campeões da Europa.

A comitiva liderada por Fernando Santos viajou de forma inédita, a bordo de um C-295 da Força Aérea Portuguesa, o que permitiu reduzir em três horas a viagem até ao principado.



A aterragem deu-se já depois das cinco da tarde (menos uma hora em Lisboa), e os gritos dos adeptos rapidamente fizeram ecoar o nome de Ronaldo nas montanhas. Depois de alguns autógrafos e selfies ainda na pista do aeródromo, os jogadores recolheram ao autocarro que os viria a transportar para a unidade hoteleira onde vão ficar instalados até domingo.



O luso-brasileiro Pepe foi, no entanto, o único craque a responder aos pedidos dos emigrantes. Durante vários minutos, o defesa assinou várias bandeiras e camisolas da Seleção perante o delírio dos emigrantes. Depois na chegada ao hotel, novo banho de multidão. Aí foram vários os jogadores que satisfizeram os pedidos de muitos portugueses que ali esperavam para ver os craques lusos e quem sabe conseguir uma lembrança.



A Seleção vai jogar amanhã, às 19h45, a penúltima partida na qualificação para o Mundial de 2018, na Rússia. No dia seguinte, a comitiva regressa a Portugal e de novo no aparelho da Força Aérea Portuguesa. Mais três horas de viagem que permitem reduzir o cansaço em deslocações, de forma a preparar da melhor maneira o duelo que se prevê decisivo com a Suíça, na terça-feira, na Luz.



Ronaldo a todo o gás: "Primeiro, os golos"

Cristiano Ronaldo mostrou ontem estar perfeitamente apto fisicamente e treinou integrado com os restantes companheiros, nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, depois de ter trabalhado condicionado na quarta-feira. Em gestão de esforço, CR7 treinou à parte, na companhia do fisioterapeuta António Gaspar, mas ontem voltou a liderar o grupo na última sessão na Cidade do Futebol antes da partida para Andorra, da parte da manhã.



Ronaldo, como é habitual, foi o primeiro a subir ao relvado, mostrando a fome de bola que carrega desde miúdo e que facilmente se identifica numa conversa informal, divulgada ontem, com o conhecido freestyler Touzani: "Mudei a forma de jogar porque ganhar é o mais importante. E os golos ajudam a ganhar. Dá para combinar várias coisas, mas primeiro estão os golos, depois as assistências e as fintas. O que mais queremos é marcar, por isso tento fazê-lo com a maior frequência possível. Não foi difícil deixar de fazer tantos truques, porque ainda os faço, não tanto como em Manchester, mas vou fazendo", disse o internacional português, que no jogo com Andorra coloca um problema a Fernando Santos. É que se CR7 vir um cartão amarelo amanhã falha o jogo que deverá ser decisivo diante da Suíça e, por isso, é possível que seja poupado pelo selecionador.