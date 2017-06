Joel Pereira satisfeito com elogios de José Mourinho

O guarda-redes da seleção portuguesa de futebol de sub-21 Joel Pereira revelou esta terça-feira a satisfação com os elogios feitos, recentemente, pelo técnico José Mourinho, que o orienta no Manchester United.

Mourinho afirmou publicamente que Joel Pereira "será o melhor guarda-redes português da próxima geração", algo que deixou o orgulhoso guardião luso, que prepara, na Polónia, a participação da equipa nacional no Campeonato da Europa de sub-21.

"É muito bom ouvir isso do José Mourinho, um dos melhores treinadores do mundo", disse Joel Pereira, vincando que não mais esquecerá a sua estreia, esta época, como titular, pela equipa principal dos 'red devils': "Foi um momento muito bom na minha carreira, estou muito feliz por o ter vivido, mas agora estou no espaço da seleção e meu foco está complemente nesta equipa".

Esse foco nos trabalhos da seleção portuguesa de sub-21 fez Joel Pereira desviar-se do alegado interesse de Benfica e FC Porto na sua contratação.



"Tanto eu como os outros jogadores deste grupo pensamos apenas no jogo de sábado [frente à Sérvia]. Jogar num grande já o fiz, no Manchester United, e agradeço a confiança que o 'mister' [José Mourinho] me deu", vincou o guarda-redes.



Ora, precisamente sobre a participação lusa neste Europeu de sub-21 Joel Pereira lembrou que é "um orgulho" para si e para a sua família poder participar num torneio como este, reconhecendo que "as expetativas são altas".









Joel Pereira 'compete' com Bruno Varela e Miguel Silva pela titularidade na baliza de Portugal, mas afirmou que, qualquer que for a escolha de Rui Jorge, a defesa das redes nacionais estará bem entregue,



"Não sabemos que vai jogar, todos querem fazê-lo, mas qualquer um que jogue a baliza portuguesa ficará em boas mãos", assumiu.



Joel Pereira é um dos luso-descentes que recentemente têm sido detetados pelo 'radar' da Federação Portuguesa de Futebol e chamados aos trabalhos das seleções nacionais.



Apesar de ter nascido na Suíça, e representado a seleção helvética em escalões mais jovens, o guarda-redes confessou que jogar com as 'quinas' ao peito "sempre foi um sonho", garantindo que não pensou duas vezes quando a convocatória chegou.



"Comecei a jogar pela seleção da Suíça e tenho muito respeito por tudo o que fizeram por mim. Ajudaram-me muito, mas um dos meus sonhos sempre foi jogar por Portugal e desejo agora jogar pela seleção A", sublinhou.



A seleção portuguesa sub-21 de futebol está na Polónia a preparar o Europeu da categoria, que se realiza naquele país, e no qual integra o grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.



A estreia da equipa das 'quinas' está marcada para sábado, frente à Sérvia, em Bydgoszcz.



"Esta geração é muito boa e temos jogadores com muita qualidade, depende agora de nós darmos o melhor para começar bem já frente à Sérvia", partilhou o guardião.Joel Pereira 'compete' com Bruno Varela e Miguel Silva pela titularidade na baliza de Portugal, mas afirmou que, qualquer que for a escolha de Rui Jorge, a defesa das redes nacionais estará bem entregue,"Não sabemos que vai jogar, todos querem fazê-lo, mas qualquer um que jogue a baliza portuguesa ficará em boas mãos", assumiu.Joel Pereira é um dos luso-descentes que recentemente têm sido detetados pelo 'radar' da Federação Portuguesa de Futebol e chamados aos trabalhos das seleções nacionais.Apesar de ter nascido na Suíça, e representado a seleção helvética em escalões mais jovens, o guarda-redes confessou que jogar com as 'quinas' ao peito "sempre foi um sonho", garantindo que não pensou duas vezes quando a convocatória chegou."Comecei a jogar pela seleção da Suíça e tenho muito respeito por tudo o que fizeram por mim. Ajudaram-me muito, mas um dos meus sonhos sempre foi jogar por Portugal e desejo agora jogar pela seleção A", sublinhou.A seleção portuguesa sub-21 de futebol está na Polónia a preparar o Europeu da categoria, que se realiza naquele país, e no qual integra o grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.A estreia da equipa das 'quinas' está marcada para sábado, frente à Sérvia, em Bydgoszcz.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito