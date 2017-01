Euro2016 custou 200 milhões mas gerou 1.220 milhões

No capítulo das receitas, o Euro2016 gerou 625,8 milhões de euros na área do turismo e 596 milhões em várias vertentes promovidas pela organização.



Ainda segundo este estudo, o Campeonato da Europa 'chamou' 613.000 visitantes estrangeiros, que gastaram 154 euros diariamente, em quase oito dias.



O Campeonato da Europa ajudou também a gerar 116.750 empregos.



O Campeonato da Europa de futebol de 2016, que Portugal venceu, gerou receitas de 1.220 milhões de euros, verba bem acima do valor estimado em custos, cerca de 200 milhões, revela esta terça-feira um estudo encomendado pelo Governo francês.Segundo o relatório elaborado numa parceria entre o Centro da Lei e Economia do Desporto da Universidade de Limoges e a empresa de consultadoria Keneo, só o Estado francês despendeu 160 milhões de euros para a renovação dos estádios.A este valor acresceram mais 24 milhões de euros em medidas de segurança, o dobro do esperado, em virtude das ameaças terroristas.