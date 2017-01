Evandro deixa FC Porto e assina pelo Hull City

O Hull City, comandado por Marco Silva, oficializou esta sexta-feira a contratação do médio brasileiro Evandro, futebolista que o treinador português orientou no Estoril-Praia.

Evandro, de 30 anos, chega à equipa da principal liga inglesa proveniente do FC Porto, clube que representou nas duas últimas épocas e meia e em que na presente temporada realizou apenas quatro jogos.

"Evandro assinou contrato por duas épocas e meia, proveniente do FC Porto por uma verba não revelada", refere o Hull City na sua página oficial.



O treinador português já tinha manifestado publicamente que gostava de contar com Evandro: "não posso esconder que o Evandro é um jogador que conheço bem e gostava de contar com ele para acrescentar algo à equipa", tinha dito o técnico à Sport TV.



Na mesma nota, o clube, a que Marco Silva chegou neste mês de janeiro, anuncia também a chegada do internacional senegalês Oumar Niasse, avançado que chega por empréstimo do Everton.











