Evandro vai para o Hull City

Evandro já comunicou a saída a alguns funcionários do clube, agradecendo a forma como foi tratado enquanto vestiu de azul-e-branco.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Evandro Goebel deve ser oficializado em breve como reforço dos ingleses do Hull. O médio do FC Porto será cedido ao atual último classificado da Premier League, num negócio que deve render, no imediato, mais de um milhão de euros aos dragões.O acordo conta com uma cláusula de compra obrigatória, caso a equipa de Marco Silva consiga a permanência no principal escalão inglês. Então, o Hull terá de desembolsar mais cerca de 600 mil euros pelo jogador de 30 anos, que não deverá ter problemas de acesso à licença de trabalho em Inglaterra porque conta com passaporte italiano.Ao que oapurou, eram duas as propostas em cima da mesa, com o Nantes (França) a oferecer já algo como 400 mil euros e, no final da época, à volta de três milhões de euros pela aquisição, um negócio que, pelo valor total, agradava mais ao FC Porto. Porém, a vontade do jogador em voltar a trabalhar com Marco Silva - e, principalmente, em atuar em Inglaterra - e o salário oferecido pelo Hull foram decisivos para o desfecho que deve ser oficializado nas próximas horas.