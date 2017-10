Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Everton anuncia saída do treinador Ronald Koeman

Clube inglês averbou, este domingo, a quinta derrota em nove jornadas, ao ser goleado em casa pelo Arsenal, por 5-2.

Por Lusa | 14:44

O Everton anunciou esta segunda-feira a saída do treinador holandês Ronald Koeman, que já orientou o Benfica, devido aos maus resultados do clube, que ocupa a 18.ª posição da liga inglesa de futebol.



Na sua página oficial, o Everton confirma que "Koeman deixou o clube" e agradeceu o trabalho desenvolvido pelo holandês, que na época passada levou a equipa ao sétimo lugar da liga inglesa, desde o verão de 2016.



No domingo, o Everton averbou a quinta derrota em nove jornadas, ao ser goleado em casa pelo Arsenal, por 5-2.



Koeman, que orientou o Benfica na época 2005/2006, é o terceiro técnico a ser despedido na presente edição da liga inglesa, depois do seu compatriota Frank de Boer ter deixado o Crystal Palace e de Craig Shakespeare ter sido dispensado pelo Leicester.