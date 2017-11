Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Evra ao pontapé em Guimarães

Francês do Marselha imita Cantona e agride adepto. Minhotos mais fortes.

Por Abel Sousa | 08:13

Caso insólito ontem à noite em Guimarães. A cerca de 20 minutos do início do encontro entre Vitória e Marselha para a 4ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, quando a equipa francesa terminava o aquecimento alguns dos seus adeptos invadiram o campo.



Patrice Evra era um dos alvos mas o internacional gaulês respondeu com um pontapé à Cantona (antigo jogador francês do Man. United que agrediu um adepto do Crystal Palace em 1995). Gerou-se a confusão, que acabaria por ser sanada pelas forças de intervenção e Evra foi expulso.



Quanto ao jogo, o V.Guimarães foi sempre melhor mas só no segundo tempo dispôs de ocasiões para marcar.



Primeiro com uma bomba de Rafael Martins à barra da baliza de Mandanda, que logo a seguir negou o golo a Raphinha, até que aos 80’ surgiu uma cabeçada de Hurtado a dar a justa vantagem aos vimaranenses.



O triunfo mantém o V. Guimarães na luta pelo apuramento para a próxima fase da Liga Europa.