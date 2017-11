Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Evra proibido de competir na Europa até ao final de junho

Em causa agressões do jogador a adeptos durante encontro com o Vitória de Guimarães.

17:16

A UEFA suspendeu esta sexta-feira o futebolista do Marselha Patrice Evra até 30 de junho de 2018, na sequência do pontapé dado pelo francês a um adepto, antes do início do encontro da Liga Europa com o Vitória de Guimarães.



A UEFA suspendeu o defesa francês de todas as competições realizadas em solo europeu até ao final da temporada e aplicou-lhe uma pena de 10.000 euros.



Em 02 de novembro, os adeptos e os jogadores do Marselha, no qual alinha o português Rolando, envolveram-se em agressões no relvado do Estádio D. Afonso Henriques antes do jogo para a Liga Europa de futebol entre a equipa francesa e o Vitória de Guimarães, que os vimaranenses viriam a vencer por 1-0.



As agressões começaram cerca de 25 minutos antes do início do jogo, com alguns dos cerca de 500 adeptos franceses a invadirem o relvado a partir da bancada norte do recinto vimaranense, tendo começado a agredir alguns dos jogadores mais próximos, o que levou o resto do plantel a acorrer ao local.



Durante os confrontos, Evra, lateral esquerdo internacional francês, atingiu um dos adeptos com um pontapé e, mal o confronto foi sanado, dirigiu-se de imediato com dois colegas para o balneário, tendo sido depois expulso ainda antes do início do encontro.



A UEFA multou ainda o Marselha em 25.000 euros, com o clube francês a ficar obrigado a contactar o Vitória de Guimarães no prazo de 30 dias para chegar a acordo sobre as verbas a pagar aos vimaranenses pelos estragos causados pelos seus adeptos.



Os minhotos foram também condenados a pagar uma multa de 5.000 euros devido à invasão do campo por parte dos seus adeptos.



Marselha anuncia rescisão, por mútuo acordo, do contrato com Patrice Evra

O Marselha anunciou hoje ter rescindido, por mútuo acordo, o contrato com o futebolista internacional francês Patrick Evra, na sequência do incidente protagonizado por este antes do encontro com o Vitória Guimarães, para a Liga Europa.



O clube francês elogiou, através da sua página na Internet, "o comportamento exemplar" de Evra desde janeiro de 2017, altura em que passou a envergar as suas cores, e "o papel importante que desempenhou no relançamento da equipa, na melhoria significativa dos resultados e no renascimento de uma ambição desportiva elevada".



"A 02 de novembro último, em Guimarães, cometeu um erro irreparável em resposta às provocações indignas de um punhado de indivíduos. No entanto, nada justifica a atitude que tomou, sobretudo por parte de um jogador tão experiente, cuja postura no relvado e fora dele deve inspirar os mais jovens", pode ler-se na nota publicada pelo Marselha, justificativa da decisão de cessar o contrato com o jogador.



Neste contexto, o clube considera que "não estão reunidas as condições" para que Patrice Evra "possa cumprir com serenidade e eficácia as suas funções", pelo que ambas as partes decidiram "cessar a colaboração de mútuo acordo".



Para o Marselha, este incidente também releva "a atitude inaceitável de um pequeno número de pessoas que proferiram insultos e ameaças verbais de uma violência rara em relação ao jogador e sua família e que, depois, invadiram o terreno de jogo em desprezo pelas regras e regulamentos".



"Tais comportamentos, que expõem o clube a sanções, não devem ter lugar nas bancadas de um estádio de futebol e, especialmente, no Olympique Marselha, no qual o amor pela sua equipa e o apoio aos seus jogadores fazem dos os seus adeptos o melhor 12.º jogador, quer em França quer a nível europeu", pode ler-se, ainda, na nota emitida no sítio do clube.