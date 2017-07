Ex-candidato ao Benfica acusado de burla

Câmaras e instituições com prejuízo de 240 mil€.

Por João Mira Godinho | 08.07.17

Carlos Quaresma, 62 anos, antigo candidato à presidência do Benfica, foi acusado da prática de 35 crimes de burla qualificada, pelo Ministério Público (MP) de Faro. Emigrante na Suécia, é suspeito de se fazer passar por presidente da AGAPE, uma fundação daquele país, para ficar com milhares de euros, diz o MP.Quaresma abordava municípios e instituições de solidariedade social em Portugal, oferecendo-lhes material ortopédico proveniente da Suécia. Em troca, exigia 13 mil euros para suportar o transporte. Esse serviço, no entanto, rondava os 7000 € e o antigo candidato à presidência do Benfica ficaria com o que sobrava."Terá conseguido que mais de 30 municípios e instituições lhe entregassem quantias elevadas, a pretexto de várias despesas que, na verdade, não existiam", refere a acusação. "Terá prejudicado essas entidades em mais de 240 mil €", acrescenta.