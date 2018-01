Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-estrela do basquetebol morre aos 71 anos

Jogador Jo Jo White tinha um tumor cerebral.

O antigo jogador de basquetebol Jo Jo White, bicampeão da NBA pelos Boston Celtics e campeão olímpico em 1968, morreu esta quarta-feira aos 71 anos.



A notícia foi avançada pela família que revelou que este sofreu algumas "complicações devido a um estado de demência", provocado por um tumor cerebral benigno diagnosticado em maio de 2010.



Os Celtics já emitiram um comunicado no qual elogiaram o ex-jogador considerando-o "um campeão e um cavalheiro, ultra talentoso e brilhante no campo e infinitamente gracioso fora dele."



Para além do título olímpico conquistado na Cidade do México, White venceu dois títulos da NBA em 1974 e 1976, pelos Celtics, ao serviço dos quais se tornou recordista de jogos seguidos (488). O desportista jogou ainda com os Golden State Warriors e no Kansas City Kings.