Ex-jogador do FC Porto morre aos 52 anos

O antigo futebolista francês Stéphane Paille, que passou pelo FC Porto, morreu esta terça-feira no Hospital de Lyon, aos 52 anos, devido a morte súbita, anunciou a imprensa francesa.



"O FC Porto envia condolências à família de Stéphane Paille", escreveram os 'dragões' na rede social Twitter, na qual colocaram uma fotografia do francês, que hoje completava 52 anos, com a camisola 'azul e branca', que vestiu em 1990/91, cumprindo 26 jogos e marcando 10 golos, num ano em que venceu a Supertaça e a Taça de Portugal.



Além do emblema português, também outros clubes que representou, como o Caen, lembraram o antigo avançado, que fez oito jogos pela seleção francesa (um golo) e representou clubes como o Sochaux, o Bordéus, o Servette, da Suíça, ou o Hearts, da Escócia, onde terminou a carreira de jogador.



Em 1987/88, o avançado, natural de Sconzier, foi votado Melhor Jogador Francês em atividade, vencendo nesse ano uma Taça de França com o Sochaux, antes de se transferir para o Montpellier.



Entre 2002 e 2010, Paille treinou vários clubes franceses, com destaque para o Angers, em 2005/06, e o Évian, em 2009/10. Trabalhava atualmente como observador do Real Madrid.

O #FCPorto envia as condolências à família de Stéphane Paille.

Época 1990/91 (26 jogos, 10 golos, 1 Taça de Portugal e 1 Supertaça) pic.twitter.com/FUybuL98Uq — FC Porto (@FCPorto) June 27, 2017

