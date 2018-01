Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-leão aponta pistola ao pescoço

Procurador pede dois anos de prisão para Rúben Semedo.

Por Miguel Curado | 01:30

A polícia espanhola acredita que o ex-defesa do Sporting Rúben Semedo atual jogador do Villarreal, de Espanha, esperou por um porteiro de uma discoteca de Valência, na manhã de 19 de novembro de 2017, para o ameaçar apontando-lhe uma pistola ao pescoço. Este é o mais grave dos dois processos de ameaças que levaram o futebolista a ser constituído arguido.



O jornal ‘Las Provincias’, que revelou a história, adiantou este sábado mais pormenores, frisando que o procurador que tem o processo pede uma pena de dois anos de prisão para Rúben Semedo. Os factos terão sido desencadeados, acredita a Polícia Nacional de Valência, após o futebolista português ter sido convidado a sair por um porteiro de uma discoteca da Plaza de España, das mais conhecidas da cidade.



Rúben Semedo terá esperado no carro até ver o funcionário com quem havia discutido. Terá saído depois da viatura para apontar a arma ao pescoço do porteiro.



O futebolista português, refere a investigação, terá saído rapidamente do local, enquanto o funcionário da discoteca apresentava queixa. Rúben Semedo está agora proibido pela justiça espanhola de se aproximar a menos de 100 metros do denunciante, bem como da discoteca.



Ao português são também imputadas suspeitas de ameaças junto a uma casa de alterne. O Villarreal espera pelo desenrolar das investigações, ponderando uma suspensão do jogador. Catió Baldé, empresário do ex-leão, negou no sábado ao ‘Record’ que o jovem ande com armas.