Ex-portista Mangala falha resto de temporada no Everton por lesão

Defesa, de 27 anos, chegou na janela de transferências de inverno proveniente do City.

23:23

O futebolista francês Mangala, que já representou o FC Porto e em janeiro foi emprestado pelo Manchester City ao Everton, vai falhar o resto da época por lesão, confirmou esta segunda-feira o treinador dos 'toffees', Sam Allardyce.



O defesa Eliaquim Mangala, de 27 anos, chegou ao Everton na janela de transferências de inverno proveniente do City, mas no seu segundo jogo pela nova equipa -- vitória por 3-1 sobre o Crystal Palace -- teve que ser substituído com suspeita de rotura de ligamentos.



"As lesões sofridas esta semana constituem um rude golpe, sobretudo a de Mangala. Parece que vai estar fora por muito tempo e é uma pena, porque ele era um grande reforço para a equipa", disse o treinador Sam Allardyce, durante o estágio do Everton no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



O internacional francês Mangala, que representou o FC Porto entre 2011 e 2014, ano em que se transferiu para os ingleses do Manchester City, viu confirmadas as piores suspeitas, nos ligamentos do joelho direito, que o levam a terminar prematuramente a época.



"Apesar das contrariedades, conseguimos relaxar e trabalhar juntos (no Dubai), e acho que isso ajudou os jogadores a se conhecerem melhor e a se entenderem melhor", disse Sam Allardyce num comunicado publicado no sítio do clube.