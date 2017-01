Expulsão de Danilo dá a volta ao Mundo

O árbitro da Associação de Futebol de Évora já foi apelidado de "Mike Dean português".

O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

A expulsão de Danilo Pereira no encontro desta terça-feira para a Taça da Liga está a dar que falar na imprensa internacional.Vários jornais têm destacado o choque entre o médio português e o árbitro Luís Godinho, falando numa situação insólita.O diário espanhol AS descreve a expulsão de Danilo Pereira como "o vermelho mais injusto de sempre". Já o Mirror, de Inglaterra, fala no "cartão vermelho mais ridículo".