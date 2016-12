Fábio Veríssimo arbitra estreia do Benfica na Taça da Liga

O árbitro Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, foi designado para dirigir a estreia do Benfica, detentor do troféu, na presente edição da Taça da Liga de futebol, quando receber na quinta-feira o Paços de Ferreira.



O encontro entre 'encarnados' e pacenses está marcado para as 21h15 de quinta-feira e conta para a primeira jornada do grupo D da prova.



Para o FC Porto-Feirense, em partida já da segunda jornada do grupo B, foi nomeado o árbitro João Pinheiro, da associação de Braga, enquanto o Sporting-Varzim, da segunda jornada do grupo A, foi designado Bruno Paixão, da associação de Setúbal.

