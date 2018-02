Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fabrício: Cuidado com ele

Avançado da equipa algarvia marcou seis golos nos últimos três jogos do campeonato.

Por Mário Pereira | 11:00

Seis golos nos últimos três jogos do campeonato. Eis o cartão de visita do avançado brasileiro Fabrício, por estes dias eleito à condição de herói da equipa do Portimonense.



Apesar de um dos golos de nada ter valido em termos de equipa (derrota por 2-1 em casa com o Sp. Braga), o hat-trick frente ao Rio Ave (4-1) e o bis ante o Marítimo (3-0) ajudaram à retoma da equipa algarvia. Que após uma série negativa de nove jogos sem ganhar regressou às vitórias com dois triunfos claros.



O bom momento de Fabrício, que aos 27 anos está a caminho de fazer a melhor época da carreira, surge antes da receção ao Benfica, que acontece hoje (jogo com início às 20h30). Um aviso para os encarnados, a lutar pelos lugares cimeiros da classificação.



Fabrício chegou ao Portimonense em 2011, proveniente do Botafogo (Brasil). Teve a melhor época em 2015/16 quando marcou 14 golos. Tanta fartura levou ao empréstimo ao Kashima Antlers (Japão).