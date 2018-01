Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Faço tudo para ganhar”, diz Jorge Jesus

Treinador assume que sabia bem da presença de Nélson junto à baliza nos penáltis das ‘meias’, frente ao FC Porto.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Paulo Jorge Duarte | 09:51

"Jorge Jesus é um treinador que faz tudo para ganhar. Foi o que eu fiz." Na terceira pessoa e aproveitando uma frase de José Couceiro, o treinador do Sporting abordou assim a polémica presença de Nélson Pereira, técnico dos guarda-redes leonino, junto à baliza onde se disputaram os penáltis na meia-final com o FC Porto, para, alegadamente, ir dando indicações a Rui Patrício.



O possível desempate através de pontapés dos 11 metros até foi um dos grandes temas da conferência de lançamento da final da Taça da Liga, mas, desta vez, Jesus prefere resolver durante os 90 minutos. "O Sporting tem um dos melhores guarda-redes do Mundo e com queda para defender grandes penalidades, mas não pensamos que chegamos aos penáltis e está ganho, não é isso. Uma final é uma final", referiu Jorge Jesus. "Não foi fácil chegar aqui. Queremos, é óbvio, sair vencedores", frisou ao lado do técnico adversário, José Couceiro.



"Não há muito para descobrir ou esconder. Os treinadores conhecem as estratégias e as ideias de jogo. Mas também é verdade que acontecerão coisas para as quais os treinadores não vão estar preparados. Há momentos em que somos surpreendidos, não tenham dúvidas disso. É um jogo que vai ter de ser resolvido, o importante é que seja bonito, tenha qualidade e golos, se possível, mais para o lado do Sporting", analisou Jorge Jesus, sempre destacando que, caso se volte aos penáltis, há bem mais do que "sorte" como fatores decisivos.



Questionado sobre que jogador escolheria para deixar de fora no adversário, Jesus optou por Gonçalo Paciência. "É um miúdo que está a atravessar uma grande fase, com momentos de jogo técnico-táticos de ponta de lança de qualidade", atirou Jorge Jesus, que já conta com cinco Taças da Liga no currículo - ao serviço do Benfica.



"Não foi fácil recuperar a forma", diz Ruiz

"Não foi fácil recuperar a forma, a confiança em mim mesmo e a da equipa técnica. Isso custa, mas mantive-me sempre forte mentalmente", disse Bryan Ruiz (Sporting) ao ‘La Nación’. O jogador de 32 anos revela ainda que houve propostas de saída recentes.



"Decidi ficar para lutar pelos objetivos do clube", referiu.



PORMENORES

Sem árbitros de baliza

Ao contrário do que aconteceu nas meias-finais da competição, a final da Taça da Liga não terá árbitros de baliza. O Conselho de Arbitragem entende que a experiência de seis árbitros de campo não foi positiva. Além disso, há VAR.



Empate dá logo penáltis

Mantém-se a forma de desempate, caso tal seja necessário: pontapés da marca de grande penalidade logo após os 90 minutos, ou seja, não há prolongamento. Tal como aconteceu no jogo Sporting-FC Porto.



Árbitro... apenas hoje

O árbitro para o jogo desta noite apenas será tornado público durante o dia de hoje, tal como tem acontecido desde há várias semanas nas provas da Liga.



Bilhetes disponíveis

Ao final do dia de ontem ainda havia bilhetes disponíveis para venda ao público. Preços entre os 10 e os 15 euros.