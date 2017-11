Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fadiga e lesões arrasam Sporting

Sete titulares inaptos: Piccini, Mathieu, Coates, Coentrão, William, Acuña e Bas Dost.

Por João Pedro Óca | 08:53

A equipa-tipo do Sporting está a acusar a exigência do primeiro terço da época e as lesões nos jogadores mais utilizados surgem de jornada para jornada. Nesta altura, são sete os habituais titulares que estão inaptos fisicamente: Piccini, Mathieu, Fábio Coentrão, William, Coates, Acuña e Bas Dost. Estes últimos três casos clínicos saíram do jogo diante do Sp. Braga. Tanto o argentino como o holandês foram substituídos, com lesões musculares, e foram mesmo dispensados das respetivas seleções.



No duelo com o Sp. Braga, Acuña saiu lesionado na coxa direita, precisamente o mesmo problema que obrigou Bas Dost a sair. Coates também sofreu uma lesão, no adutor da perna direita, e foi riscado da seleção.



Cumpridos os primeiros três meses de época, a equipa do Sporting dá cada vez mais sinais de fadiga motivada pela sucessão de jogos disputados ao mais alto nível. No embate diante do Sp. Braga, a quebra física foi evidente numa equipa que tinha discutido um intenso duelo frente à Juventus quatro dias antes. Foi mais uma amostra de que o plantel parece curto para todas as competições.



O CM sabe que Jesus quer reforçar a equipa em janeiro, pelo menos, com um defesa-esquerdo, um médio e um avançado.